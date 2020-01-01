Главная страница официального сайта Casino Super Slots (Супер Слотс)

Всех любителей азарта и искателей приключений приветствует Super Slots Casino (Супер Слотс)! Опытные игроки и новички, те, кому нравится постоянно открывать для себя что-то новое, найдут здесь всё необходимое, чтобы отдохнуть, прекрасно провести время, заработать. В Супер Слотс казино собрана богатейшая коллекция самых новых игровых автоматов, и она постоянно пополняется новинками игрового рынка. Надёжность, высокое качество сервиса, соответствующее международным стандартам, гарантирует лицензия на ведение игорного бизнеса от Кюрасао.

Официальный сайт онлайн-казино Супер Слотс

Для Супер Слотс казино сайт создан разработчиками таким образом, чтобы навигация по нему была наиболее удобна и интуитивно понятна любому посетителю. В заведении огромный выбор различных слотов, 90% из них – новинки игровой индустрии, но есть немало старых игр в Супер Слотс. Для быстрого выбора, а также комфортного перемещения между игровыми мирами, предусмотрен поиск нужного автомата, игры по производителю, времени выпуска, а ещё по разыгрываемому призу.

Информация о размерах джекпота в Супер Слотс показана в соответствующем окне в режиме реального времени, что очень удобно для желающих сыграть на реальные деньги. Чтобы сделать реальную, а не виртуальную ставку в Супер Слотс, получить выигрыш, нужно пройти процесс регистрации в клубе. Любой из вариантов регистрации можно выбрать в окне, которое появляется сразу, как только игрок осуществит вход на сайт Супер Слотс казино. Все слоты запускаются в деморежиме, бесплатно. Опробовать любой из них, выбрать, освоиться с геймплеем – эта возможность предоставляется всем посетителям официального сайта Super Slots Casino (Супер Слотс).

Регистрация в клубе Super Slots Casino (Супер Слотс)

Сама процедура, для удобства посетителей, предельно упрощена. Обладателям аккаунтов в социальных сетях, таких как ВКонтакте, Facebook, Telegram, сразу предлагается возможность осуществить в Супер Слотс казино вход через соцсеть.

После создания депозита, при выводе денег на карту или счёт, нужно будет пройти верификацию, ведь клуб заботится как о сохранности средств игроков, так и о том, чтобы к азартным играм на реальные деньги не имели доступа те, кому меньше 18 лет.

Если регистрировать аккаунт в клубе Super Slots Casino (Супер Слотс) обычным способом, это займёт ненамного больше времени. Для того, чтобы стать полноправным членом клуба, нужно:

Войти на сайт Супер Слотс казино;

В предложенной анкете заполнить обязательные поля, это личные данные, телефон, e-mail;

Ознакомиться с внутренними правилами клуба и поставить галочку «Согласен» в соответствующем окошке;

Перейти на свой электронный адрес, который был указан в анкете. На него будет передана ссылка-подтверждение о регистрации в (Супер Слотс).

Теперь можно заходить в личный кабинет, пополнять счёт любым удобным способом, пользоваться промокодами, бонусами, делать реальные денежные ставки, получать выигрыш на карту, или через ту платёжную систему, которая больше подходит. Финансовые расчёты Супер Слотс казино проводит в рублях, минимальная сумма пополнения депозита – 500 рублей.

Мобильная версия

Для игры в онлайн-казино теперь даже нет необходимости в наличии у игрока компьютера или ноутбука. Если нет доступа к стационарному ПК, игрок просто загружает мобильную версию сайта Super Slots Casino на планшет или смартфон. Так играть можно где угодно, когда угодно, блокировки мобильной версии тоже не страшны.

Официальное зеркало сайта Супер Слотс казино

Неприятно, когда на любимую игровую площадку почему-либо нельзя зайти. Причины для этого различны, иногда проблема в банальной перегруженности серверов. Иногда сайты блокируются контролирующими организациями. Официальный сайт Супер Слотс казино Беларусь, например, блокирует, а ведь игрокам нужен доступ к любимому развлечению, а не поиск путей обхода блокировки.

Администрация Супер Слотс казино предусмотрела тот случай, когда на официальную главную страницу сайта доступ заблокирован. Игроки клуба просто переходят на одно из доступных официальных зеркал казино, где получают доступ к тем же игровым слотам, другим играм, ставкам, лотереям, турнирам, какие есть на основном сайте.

Игровые автоматы и выбор игр

Super Slots casino предлагает богатый выбор игр и слотов от самых известных производителей. Это:

Aristocrat;

Igrosoft;

NetEnt;

Novomatic;

Quickspin, многие другие.

В окне поиска переход к играм интересующей компании Супер Слот осуществляется в один клик. Процент отдачи всех игровых автоматов – от 95% и выше, общепринятый в международной практике. Кроме этого, предоставлен большой выбор классики, рулеток, настольных игр.

Играть в игры бесплатно, получая нужный опыт, а также, чтобы выбрать своих фаворитов, может каждый посетитель клуба. При этом на созданный виртуальный счёт поступают виртуальные деньги, которые используют для ставок при подобной игре.

А кроме этого, Super Slots Casino – клуб, в котором все автоматы сертифицированы, слоты загружаются непосредственно с серверов разработчиков. Казино не имеет возможности повлиять на исход игры, администраторы лишь назначают бонусы, фриспины и прочее. Круглосуточно работающая служба поддержки Супер слот готова оперативно разрешить любой возникший вопрос или проблему. Безопасность личных данных игроков обеспечивается SSL 3.0, что даёт высокую степень защиты от действий третьих лиц. Деятельность клуба лицензирована и одобрена правительством Кюрасао, номер лицензии 1668/JAZ.